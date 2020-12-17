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Здравоохранение 17.12.2020 17:56

Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря

- Власти ЕС приступят к вакцинации от коронавируса 27 - 29 декабря, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - написала она в твиттере.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе видеоконференции с канцлером Ангелой Меркель и руководителем компании Biontec Угуром Шахином заявлял, что Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, НАЧАЛО, СРОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]