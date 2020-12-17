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Дальнее зарубежье 17.12.2020 18:35

Глава Евросовета самоизолировался после сообщений о заражении Макрона коронавирусом

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после своего посещения Парижа на этой неделе решил в четверг уйти на самоизоляцию, когда узнал о заражении президента Франции Эмманюэля Макрона коронавирусом.

"Председатель Шарль Мишель посетил Париж в понедельник 14 декабря по случаю 60-й годовщины ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)", - напомнил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

"Председатель Европейского совета был проинформирован французскими властями, что он не считается близким контактом (к зараженному Макрону - ИФ). Он регулярно проходит тесты, и у него был отрицательный результат во вторник. Однако в качестве меры предосторожности президент уйдет на самоизоляцию", - написал Лейтс в твиттере.

Официальный представитель Мишеля добавил, что глава Евросовета продолжит работать дистанционно.

Как сообщила ранее канцелярия президента Франции, у Макрона в четверг был диагностирован коронавирус.

"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.

Мишель пожелал в твиттере скорейшего выздоровления Макрону.

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Тэги: ЕС, ЕВРОСОВЕТ, ГЛАВА, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]