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ТЭК 17.12.2020 18:55

Путин: "Северный поток 2" почти достроен, надеюсь, новая администрация США вернется к нормальной конкуренции

Российская сторона надеется, что новая администрация США вернется к практике нормальной добросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин, говоря о перспективах завершения проекта "Северный поток 2", на процесс строительства которого США пытаются повлиять через санкции.

"Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США - ИФ) отнесется к своим партнерам, своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализован", - заявил Путин на пресс-конференции в четверг.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]