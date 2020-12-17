Российская сторона надеется, что новая администрация США вернется к практике нормальной добросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин, говоря о перспективах завершения проекта "Северный поток 2", на процесс строительства которого США пытаются повлиять через санкции.
"Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США - ИФ) отнесется к своим партнерам, своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализован", - заявил Путин на пресс-конференции в четверг.
Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон
Президент Азербайджана призвал исламский мир воздержаться от отношений с исламофобной Арменией
Пограничники РФ будут размещены на ряде участков армяно-азербайджанской границы
Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе
Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря
Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря, сообщили в Берлине
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Глава комитета начштабов США провел необъявленные переговоры с талибами
Мировые лидеры желают выздоровления заразившемуся COVID-19 Макрону
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности