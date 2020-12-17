SIF приобрел у Diamond Motors автомобилей на 124 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит 124 тыс. манатов на закупку автотранспортных средств.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью SIF заключил контракт с ООО «Diamond Motors».
При этом на сайте не указывает число автомобилей, которые будут поставлены фонду.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
А.Мамедов
Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон
Президент Азербайджана призвал исламский мир воздержаться от отношений с исламофобной Арменией
Пограничники РФ будут размещены на ряде участков армяно-азербайджанской границы
Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе
Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря
Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря, сообщили в Берлине
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Глава комитета начштабов США провел необъявленные переговоры с талибами
Мировые лидеры желают выздоровления заразившемуся COVID-19 Макрону
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности