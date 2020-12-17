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Транспорт и связь 17.12.2020 17:26

SIF приобрел у Diamond Motors автомобилей на 124 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит 124 тыс. манатов на закупку автотранспортных средств.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью SIF заключил контракт с ООО «Diamond Motors».

При этом на сайте не указывает число автомобилей, которые будут поставлены фонду.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: SIF, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]