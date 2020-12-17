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СНГ 17.12.2020 17:33

Россия завершает работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" - Путин

Россия практически завершила работы по гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон", она сможет применяться с различных носителей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы на над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (скорость - ИФ), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что "у наших американских партеров была теория молниеносного удара, удара высокоточным оружием по центрам управления, прежде всего". "Высокоточное оружие есть, а гиперзвукового у них нет. Сделают, конечно, это совершенно очевидно, но, как я уже говорил, мы подготовимся к этому времени", - отметил Путин.

По его мнению, гонка в сфере вооружения уже идет.

"Она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора про ПРО всё и началось. Одна страна строит "зонтик" для себя, конечный результат будет - обнуление нашего ядерного потенциала. Мы что должны были сделать? Всё, чтобы этого не случилось: или сами строить систему ПРО, или создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали с помощью гиперзвукового оружия, в том числе "Авангарда". Напомню, что это 20 с лишним Махов, глобальная дальность. Никакие системы ПРО на нее не влияют", - сказал Путин

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]