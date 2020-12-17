Россия готова к переговорам о продлении договора СНВ-III, но США отказываются - Путин

Стремление России продлить договор СНВ-III не находит ответа у США, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас есть угроза еще и прекращения договора СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с системой вооружений. А мы изначально призывали и призываем наших партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договоров и в течение года вести субстантивные переговоры", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.
"Мы понимаем, что у России возникли современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство. Но с нами до сих пор никто на этот счет никак не разговаривает", - подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что ранее Вашингтон вышел из ряда международных договоров, в том числе ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и Договоре по Открытому небу.
По словам Путина, Россия ведет существенно менее агрессивную политику по сравнению с США.
"У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях - в Кыргызстане, Таджикистане и Сирии. А у другой страны, я имею в виду США, по всему миру огромная сеть. У нас знаете сколько военный бюджет? 46 миллиардов. У Великобритании больше намного, у США 770 млрд. Россия по военным расходам где-то шестое место занимает", - отметил глава государства.
ДСНВ или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.
В октябре 2020 года Белый дом сообщил, что не будет принимать предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без всяких условий. США предлагали продлить договор при условии замораживания сторонами ядерных арсеналов. 20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.
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