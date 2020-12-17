Меркель сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном, результат отрицательный - кабмин

Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите ЕС, после этого она сдавала тест на COVID-19, результат был отрицательный, сообщила представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ.
"Канцлер как всегда через несколько дней после Европейского совета сдавала ПЦР-тест, его результат отрицательный", - сообщила представитель ведомства, ее цитирует телеканал Welt.
По ее словам, на саммите действуют правила инфекционной защиты, Меркель была в респираторной маске FFP2-Maske. Макрону, заразившемуся коронавирусом, она пожелала скорейшего выздоровления.
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