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Дальнее зарубежье 17.12.2020 17:47

Меркель сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном, результат отрицательный - кабмин

Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите ЕС, после этого она сдавала тест на COVID-19, результат был отрицательный, сообщила представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ.

"Канцлер как всегда через несколько дней после Европейского совета сдавала ПЦР-тест, его результат отрицательный", - сообщила представитель ведомства, ее цитирует телеканал Welt.

По ее словам, на саммите действуют правила инфекционной защиты, Меркель была в респираторной маске FFP2-Maske. Макрону, заразившемуся коронавирусом, она пожелала скорейшего выздоровления.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]