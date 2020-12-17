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СНГ 17.12.2020 17:49

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся четыре с половиной часа

Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этот раз длилась 4 часа 29 минут, за это время президент ответил на 68 вопросов.

Это была уже 16-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента, но в этом году она прошла в нетрадиционном формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, то есть в формате видеоконференции.

Новшества этого года не ограничились форматом видеоконференции. Впервые в большую пресс-конференцию Путина добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Продолжительность пресс-конференций президента - это всегда интрига. Путин неоднократно ставил рекорды по времени ответов на вопросы. Самая длительная пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году.

Рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был поставлен в прошлом году, тогда было аккредитовано 1 тыс. 895 представителей СМИ.

На 16-ю по счету пресс-конференцию было аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов -774 представителя СМИ, самое большое количество - 237 человек - в ЦМТ. Кремль изначально предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова,

Путин всегда готовится к пресс-конференции на протяжении несколько дней. Этот год не стал исключением. За два дня до пресс-конференции у президента не было публичных мероприятий. Ранее его пресс-секретарь рассказывал, что Путин "до глубокой ночи" знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРЕСС, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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