Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг, торгуясь вблизи максимальных отметок более чем за девять месяцев.
Оптимизм инвесторов связан с опубликованными накануне данными Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, а также с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составляет $51,64 за баррель, что на $0,56 (1,10%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent в ходе торгов поднялась до максимума с 5 марта, согласно данным FactSet.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,48 за баррель, что на $0,66 (1,38%) выше уровня предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов котировки коснулись отметки $48,59 за баррель - максимального уровня с начала марта.
Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.
Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.
Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.
"Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.
Между тем аналитики Rystad Energy полагают, что добыча нефти американскими компаниями, объявившими о банкротстве, может сократиться на 200 тыс. баррелей в сутки (25% от текущего уровня) к концу 2021 года.
"Большая часть роста добычи сланцевой нефти в США, который ожидается к концу 2021 года, рискует нивелироваться из-за снижения добычи компаниями, которые подали заявление о реструктуризации в последние два года", - отметил аналитик Rystad Артем Абрамов.
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