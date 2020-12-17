Несмотря на агрессивную политику США, Россия выступает за диалог с Вашингтоном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то во всяком случае "весьма благообразные", настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Давайте жить дружно!", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.
Президент напомнил, что Россия "пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно". США на это ответили расширением НАТО на Восток, отметил глава государства.
"Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по ПРО? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем вооружений, которые купируют наши угрозы", - добавил президент.
Президент отметил, что Россия вынуждена реагировать на агрессивные шаги со стороны США, при этом выступает за диалог с Вашингтоном.
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