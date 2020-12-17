Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0786 RUR   0.0232 GBR   2.3012 TRY   0.218

Цена на нефть

16.12 $/bbl   WTI 47.82 0.20 Brent 51.08 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.12.2020 19:25

Путин предлагает США "жить дружно" с Россией

Несмотря на агрессивную политику США, Россия выступает за диалог с Вашингтоном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, то во всяком случае "весьма благообразные", настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Давайте жить дружно!", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

Президент напомнил, что Россия "пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно". США на это ответили расширением НАТО на Восток, отметил глава государства.

"Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по ПРО? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем вооружений, которые купируют наши угрозы", - добавил президент.

Президент отметил, что Россия вынуждена реагировать на агрессивные шаги со стороны США, при этом выступает за диалог с Вашингтоном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся четыре с половиной часа Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире Путин ожидает решения ряда проблем РФ-США при администрации Байдена Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники Путин живет и работает в Ново-Огарево, а не в бункере - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]