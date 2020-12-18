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Дальнее зарубежье 18.12.2020 12:14

Минимум три штата США пострадали от недавней кибератаки

Кибератака, от которой недавно пострадал ряд американских федеральных ведомств, также была нацелена на минимум три штата, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства не уточнили, о каких именно штатах идёт речь.

Со своей стороны, федеральное агентство, отвечающее за кибербезопасность и безопасность инфраструктуры США, отметило, что хакеры провели свою атаку по сложной, требующей хороших знаний, схеме.

Ранее в четверг избранный президент США Джо Байден предупредил, что кибербезопасность будет для него одним из приоритетов.

"Я хочу, чтобы было ясно: моя администрация будет считать кибербезопасность важнейшим приоритетом", - отметил Байден в заявлении.

Также он предупредил, что будет готов "добиваться того, чтобы те, кто несёт ответственность за подобные атаки, заплатили за это высокую цену".

Кибератака состоялась ранее в декабре. Она была нацелена, в частности, на Пентагон и госдеп.

Ряд СМИ США указывал со ссылкой на источники, что в Вашингтоне подозревают в кибератаки связанных с РФ хакеров.

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Тэги: США, КИБЕРАТАКА, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]