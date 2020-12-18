ЕС усилил роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в союзном бюджете

Европарламент принял в четверг новые правила, которые усиливают роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и способствуют его взаимодействию с недавно созданной Европейской прокуратурой (EPPO).
"Усиленные полномочия OLAF, появление EPPO и координация работы всей системы борьбы с мошенничеством, занятой выявлением, расследованиями и судебным преследованием мошенников - это важный шаг вперед в защите финансовых интересов ЕС", - заявил в этой связи комиссар ЕС по бюджету и администрации Йоханнес Хан.
Он отметил, что эти события связаны с началом нового бюджетного периода. В бюджет ЕС заложены значительные средства для преодоления кризиса пандемии COVID-19.
"Мы несем ответственность перед гражданами и предприятиями за то, чтобы каждый цент расходовался в соответствии с правилами", - подчеркнул комиссар.
OLAF и EPPO призваны защищать финансовые интересы ЕС от нарушений, злоупотреблений, нецелевого расходования и хищений, разъясняет в своем пресс-релизе Еврокомиссия. Роли этих органов дополняют друг друга.
Мандат Европейской прокуратуры, которая приступит к работе в начале 2021 года, охватывает 22 из 27 государств-членов ЕС. Она будет сосредоточена исключительно на уголовных расследованиях и судебном преследовании. OLAF, в свою очередь, продолжит действовать на всей территории ЕС и уделять больше внимания расследованию неуголовных дел, затрагивающих финансовые интересы союза, а также серьезных финансовых нарушений в институтах ЕС.
OLAF будет сообщать EPPO о каждом случае, который, по его мнению, входит в компетенцию прокуратуры, а та в свою очередь будет информировать о делах, выходящих за рамки прокурорских полномочий.
Пересмотренный регламент расширяет возможности OLAF для проведения собственных расследований. Он включает, в частности, правила проведения проверок и инспекций на местах, определяет новые правила доступа к информации о банковских счетах через национальные компетентные органы.
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