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Здравоохранение 18.12.2020 12:41

Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила в пятницу, что подала заявку в японское министерство здравоохранения на получение разрешения на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии.

Эта вакцина уже одобрена и применяется в Великобритании и Соединенных Штатах.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что приоритетными для получения одобрения будут показатели эффективности и безопасности препарата.

Он добавил, что Токио надеется, что все жители страны будут вакцинированы в первой половине следующего года, и что правительство приложит для этого все усилия.

Японское правительство заключило контракт с компанией Pfizer на поставку 120 миллионов доз вакцины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОМПАНИЯ, ВАКЦИНА, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]