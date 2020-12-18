Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила в пятницу, что подала заявку в японское министерство здравоохранения на получение разрешения на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии.
Эта вакцина уже одобрена и применяется в Великобритании и Соединенных Штатах.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что приоритетными для получения одобрения будут показатели эффективности и безопасности препарата.
Он добавил, что Токио надеется, что все жители страны будут вакцинированы в первой половине следующего года, и что правительство приложит для этого все усилия.
Японское правительство заключило контракт с компанией Pfizer на поставку 120 миллионов доз вакцины.
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