Банк Японии продлевает на шесть месяцев антикризисную кредитную программу

Банк Японии принял решение продлить срок действия экстренной программы поддержки экономики, подтвердив, как и другие центробанки, свою готовность сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику.

Японский ЦБ сообщил в пятницу, что программа кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, будет действовать до сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что она завершится в марте 2021 года.

В рамках этой программы Банк Японии предоставляет кредиты под нулевую ставку коммерческим банкам, которые в свою очередь выдают беспроцентные кредиты компаниям, не требуя обеспечения. При этом банки получают возможность разместить средства на депозиты в ЦБ под положительную ставку - 0,1%.

Банк Японии по итогам заседания в пятницу сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) сохранен на уровне 12 трлн иен ($116 млрд).

В то же время Банк Японии намерен сделать программу покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций более гибкой. Для этого он создаст пул в размере 15 трлн иен, средства которого могут тратиться на выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов сверх лимита действующей программы в 20 трлн иен.

Японский ЦБ сообщил, что планирует оценить проводимую им политику денежно-кредитных стимулов и опубликовать результаты этой оценки в марте. В Банке Японии не видят необходимости в изменении текущего подхода к контролю кривой доходности, отмечая, что такой подход работает хорошо.

Курс иены теряет 0,4% в паре с долларом США после заседания японского ЦБ. Пара доллар/иена торгуется на уровне 103,47 иены/$1 против 103,1 иены/$1 на закрытие рынка в четверг.