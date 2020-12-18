Банк Японии продлевает на шесть месяцев антикризисную кредитную программу

Банк Японии принял решение продлить срок действия экстренной программы поддержки экономики, подтвердив, как и другие центробанки, свою готовность сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику.
Японский ЦБ сообщил в пятницу, что программа кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, будет действовать до сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что она завершится в марте 2021 года.
В рамках этой программы Банк Японии предоставляет кредиты под нулевую ставку коммерческим банкам, которые в свою очередь выдают беспроцентные кредиты компаниям, не требуя обеспечения. При этом банки получают возможность разместить средства на депозиты в ЦБ под положительную ставку - 0,1%.
Банк Японии по итогам заседания в пятницу сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.
Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) сохранен на уровне 12 трлн иен ($116 млрд).
В то же время Банк Японии намерен сделать программу покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций более гибкой. Для этого он создаст пул в размере 15 трлн иен, средства которого могут тратиться на выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов сверх лимита действующей программы в 20 трлн иен.
Японский ЦБ сообщил, что планирует оценить проводимую им политику денежно-кредитных стимулов и опубликовать результаты этой оценки в марте. В Банке Японии не видят необходимости в изменении текущего подхода к контролю кривой доходности, отмечая, что такой подход работает хорошо.
Курс иены теряет 0,4% в паре с долларом США после заседания японского ЦБ. Пара доллар/иена торгуется на уровне 103,47 иены/$1 против 103,1 иены/$1 на закрытие рынка в четверг.
Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции
Парламент Азербайджана утвердил День Победы в войне за Карабах нерабочим
Боррель не смог организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии
В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 75 млн, жертв вируса - более 1,66 млн - университет Хопкинса
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
В Китае планируют привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны
Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID-19 в районе Сиднея
ЕС усилил роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в союзном бюджете
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности