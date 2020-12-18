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Социум 18.12.2020 11:49

В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в I-ом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов (в настоящее время 200 манатов), юридические лица - на 600 манатов (в настоящее время 400 манатов).

За повторное нарушение с должностных лиц будет взиматься штраф в размере 600 манатов (в настоящее время 400 манатов), юридических лиц – 1,2 тыс. манатов (в настоящее время – 800 манатов).

При этом размер штрафа для граждан остался без изменений – 100 манатов.

Кроме того, парламент также утвердил увеличение штрафов за нарушение эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Согласно поправкам, должностные лица будут облагаться штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. манатов (в настоящее время от 3 тыс. до 4 тыс. манатов) или административным арестом на срок до одного месяца. Юридические лица облагаются штрафом в размере от 5 тыс. до 11 тыс. манатов (в настоящее время от 4 тыс. до 10 тыс. манатов).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАСКИ, ОТСУТСТВИЕ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]