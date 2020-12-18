В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в I-ом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов (в настоящее время 200 манатов), юридические лица - на 600 манатов (в настоящее время 400 манатов).

За повторное нарушение с должностных лиц будет взиматься штраф в размере 600 манатов (в настоящее время 400 манатов), юридических лиц – 1,2 тыс. манатов (в настоящее время – 800 манатов).

При этом размер штрафа для граждан остался без изменений – 100 манатов.

Кроме того, парламент также утвердил увеличение штрафов за нарушение эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Согласно поправкам, должностные лица будут облагаться штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. манатов (в настоящее время от 3 тыс. до 4 тыс. манатов) или административным арестом на срок до одного месяца. Юридические лица облагаются штрафом в размере от 5 тыс. до 11 тыс. манатов (в настоящее время от 4 тыс. до 10 тыс. манатов).

А.Мамедов