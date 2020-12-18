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Финансы 18.12.2020 11:55

Центробанки Азербайджана и Турции будут проводить совместные исследования

Центробанки Азербайджана и Турции подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества.

По сообщению Центробанка Азербайджана, целью подписания документа является углубление отношений между Центробанками двух стран, обмен информацией и укрепление сотрудничества.

Согласно Меморандуму, Центробанки будут обмениваться опытом в различных сферах деятельности, проводить совместные исследования, осуществлять программы обучения и предоставлять консультационные услуги.

«В то же время стороны обменяются информацией и мнениями по экономическим и финансовым процессам в Азербайджане и Турции», - подчеркивается в сообщении.

В ЦБА считают, что подписание данного документа будет содействовать развитию банковских систем двух стран.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНКИ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]