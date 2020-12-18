Центробанки Азербайджана и Турции будут проводить совместные исследования

Центробанки Азербайджана и Турции подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества.

По сообщению Центробанка Азербайджана, целью подписания документа является углубление отношений между Центробанками двух стран, обмен информацией и укрепление сотрудничества.

Согласно Меморандуму, Центробанки будут обмениваться опытом в различных сферах деятельности, проводить совместные исследования, осуществлять программы обучения и предоставлять консультационные услуги.

«В то же время стороны обменяются информацией и мнениями по экономическим и финансовым процессам в Азербайджане и Турции», - подчеркивается в сообщении.

В ЦБА считают, что подписание данного документа будет содействовать развитию банковских систем двух стран.

Х.Насирзаде