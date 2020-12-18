Центробанки Азербайджана и Турции будут проводить совместные исследования

Центробанки Азербайджана и Турции подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества.
По сообщению Центробанка Азербайджана, целью подписания документа является углубление отношений между Центробанками двух стран, обмен информацией и укрепление сотрудничества.
Согласно Меморандуму, Центробанки будут обмениваться опытом в различных сферах деятельности, проводить совместные исследования, осуществлять программы обучения и предоставлять консультационные услуги.
«В то же время стороны обменяются информацией и мнениями по экономическим и финансовым процессам в Азербайджане и Турции», - подчеркивается в сообщении.
В ЦБА считают, что подписание данного документа будет содействовать развитию банковских систем двух стран.
Х.Насирзаде
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