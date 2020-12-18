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Бизнес и законодательство 18.12.2020 12:07

Производство цемента в Азербайджане в январе-ноябре сократилось на 3,4%

В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года произведено стройматериалов на сумму 660,8 млн манатов, что на 24,6% больше показателя 11 месяцев 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента в отчетном периоде составил 3 млн 58,9 тыс. тонн (спад на 3,4% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года).

Строительной извести за 11 месяцев произведено 31 тыс. тонн (спад на 36,9%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - 47,8 тыс. тонн (спад на 40,1%).

Спад в отчетный период также имел место и в производстве обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них на 35,3% - до 23,494 тыс. тонн, асфальта - 154,2 тыс. тонн (спад на 57,1%).

При этом в январе-ноябре производство строительного гипса увеличилось в 2,3 раза - до 20,3 тыс. тонн, строительного кирпича – 462,8 тыс. кубометров (рост на 21,2%), готовой бетонной смеси - 1 млн 757,6 тыс. тонн (рост на 11%), в производстве сборных конструкций из бетона - до 42,7 тыс. кубометров (рост на 6,5%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]