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Бизнес и законодательство 18.12.2020 12:16

Парламент Азербайджана продлил освобождение услуг ОМС от НДС до 2022г

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял изменения в Налоговый кодекс, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Изменения подразумевают продление налоговых льгот на услуги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Согласно изменениям, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС, освобождаются от НДС до 1 января 2022 года.

Действующее законодательство подразумевает освобождение от НДС услуг в рамках ОМС до 1 января 2021 года.

А.Мамедов

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Тэги: ОМС, НАЛОГИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]