Парламент Азербайджана продлил освобождение услуг ОМС от НДС до 2022г

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял изменения в Налоговый кодекс, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Изменения подразумевают продление налоговых льгот на услуги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Согласно изменениям, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС, освобождаются от НДС до 1 января 2022 года.

Действующее законодательство подразумевает освобождение от НДС услуг в рамках ОМС до 1 января 2021 года.

А.Мамедов