Парламент Азербайджана продлил освобождение услуг ОМС от НДС до 2022г

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял изменения в Налоговый кодекс, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Изменения подразумевают продление налоговых льгот на услуги в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно изменениям, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС, освобождаются от НДС до 1 января 2022 года.
Действующее законодательство подразумевает освобождение от НДС услуг в рамках ОМС до 1 января 2021 года.
А.Мамедов
Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции
Парламент Азербайджана утвердил День Победы в войне за Карабах нерабочим
Боррель не смог организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии
В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 75 млн, жертв вируса - более 1,66 млн - университет Хопкинса
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
В Китае планируют привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны
Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID-19 в районе Сиднея
ЕС усилил роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в союзном бюджете
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности