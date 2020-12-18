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Бизнес и законодательство 18.12.2020 12:18

Пункты закона о медиации, связанные с экономическими спорами, вступят в силу с июля 2021 года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отложил вступление в силу ряда пунктов закона «О медиации».

Согласно изменениям, принятым на пленарном заседании в пятницу, пункты закона, касающиеся регулирования участия в первичных и последующих сессиях медитации, связанных с экономическими спорами, а также семейными и трудовыми взаимоотношениями, вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее эти пункты должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2019 года утвердил закон «О медиации», регулирующий альтернативные процедуры урегулирования споров с участием модератора (посредника).

Согласно закону, процедура медиации регулирует общественные отношения. Закон носит также характер определения целей, принципов, применения правил медиации и статуса медиаторов (посредников).

Процесс медиации используется при регулировании между конфликтующими сторонами при семейных, трудовых, гражданских и экономических спорах.

Согласно положениям закона, медиация основывается на принципах добровольности, правового равноправия и сотрудничества сторон, непредвзятости и независимости медиаторов (посредников), недопущения вмешательства в процесс медиации и сохранения конфиденциальности.

Медиаторами (посредниками) в альтернативных процедурах урегулирования споров сторон имеют право выступать лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование, а также минимальный трехлетний стаж трудовой деятельности.

Посредниками не могут выступать физические лица, в том числе, имеющие судимость или не отбывшие срок тюремного заключения.

Закон «О медиации» регулирует также деятельность, функции и задачи медиационных организаций и Совета медиации.

А.Мамедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, МЕДИАЦИЯ, ОТСРОЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]