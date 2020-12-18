Пункты закона о медиации, связанные с экономическими спорами, вступят в силу с июля 2021 года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отложил вступление в силу ряда пунктов закона «О медиации».
Согласно изменениям, принятым на пленарном заседании в пятницу, пункты закона, касающиеся регулирования участия в первичных и последующих сессиях медитации, связанных с экономическими спорами, а также семейными и трудовыми взаимоотношениями, вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Ранее эти пункты должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2019 года утвердил закон «О медиации», регулирующий альтернативные процедуры урегулирования споров с участием модератора (посредника).
Согласно закону, процедура медиации регулирует общественные отношения. Закон носит также характер определения целей, принципов, применения правил медиации и статуса медиаторов (посредников).
Процесс медиации используется при регулировании между конфликтующими сторонами при семейных, трудовых, гражданских и экономических спорах.
Согласно положениям закона, медиация основывается на принципах добровольности, правового равноправия и сотрудничества сторон, непредвзятости и независимости медиаторов (посредников), недопущения вмешательства в процесс медиации и сохранения конфиденциальности.
Медиаторами (посредниками) в альтернативных процедурах урегулирования споров сторон имеют право выступать лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование, а также минимальный трехлетний стаж трудовой деятельности.
Посредниками не могут выступать физические лица, в том числе, имеющие судимость или не отбывшие срок тюремного заключения.
Закон «О медиации» регулирует также деятельность, функции и задачи медиационных организаций и Совета медиации.
А.Мамедов
Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции
Парламент Азербайджана утвердил День Победы в войне за Карабах нерабочим
Боррель не смог организовать трехстороннюю встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии
В Азербайджане увеличивают штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 75 млн, жертв вируса - более 1,66 млн - университет Хопкинса
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
В Китае планируют привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны
Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID-19 в районе Сиднея
ЕС усилил роль Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в союзном бюджете
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности