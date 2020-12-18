В ФРГ прививать от коронавируса в первую очередь будут пожилых людей и медперсонал

В первую очередь в Германии планируют прививать от коронавируса COVID-19 людей старше 80 лет, проживающих в домах престарелых, сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"В первую очередь прививать будут людей старше 80, проживающих в домах престарелых, а также персонал, который занимается уходом за пациентами", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Ко второй категории приоритета относятся люди старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья находится в группах риска, беременные женщины и люди, работающие и проживающие в общежитиях для беженцев и приютах для бездомных. Следующими в очередь на прививки будут люди от 60 лет с повышенным риском для здоровья, сотрудники полиции, пожарной службы, сферы образования и юстиции.

Шпан ожидает, что вакцинация в ФРГ может начаться уже с 27 декабря после того, как будет одобрена вакцина производства Pfizer/BioNtech.