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Дальнее зарубежье 18.12.2020 17:02

В ФРГ прививать от коронавируса в первую очередь будут пожилых людей и медперсонал

В первую очередь в Германии планируют прививать от коронавируса COVID-19 людей старше 80 лет, проживающих в домах престарелых, сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"В первую очередь прививать будут людей старше 80, проживающих в домах престарелых, а также персонал, который занимается уходом за пациентами", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Ко второй категории приоритета относятся люди старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья находится в группах риска, беременные женщины и люди, работающие и проживающие в общежитиях для беженцев и приютах для бездомных. Следующими в очередь на прививки будут люди от 60 лет с повышенным риском для здоровья, сотрудники полиции, пожарной службы, сферы образования и юстиции.

Шпан ожидает, что вакцинация в ФРГ может начаться уже с 27 декабря после того, как будет одобрена вакцина производства Pfizer/BioNtech.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]