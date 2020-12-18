Франция из-за COVID-19 вряд ли вернется к обычной жизни до осени 2021 года

Жителям Франции, вероятно, не стоит ожидать возвращения к "нормальному" течению жизни - из-за эпидемиологической обстановки - вплоть до осени 2021 года, заявил глава Научного совета Жан-Франсуа Дельфрэсси.
"Перед нами вирус, который продолжает активно циркулировать в то самое время, как мы выходим из второго локдауна", - сказал в интервью телеканалу BFM TV глава совета, консультирующего правительство Франции по коронавирусу COVID-19.
Местные СМИ напоминают, что во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми. Тем не менее, только за среду органы здравоохранения выявили еще примерно 17 тыс. случаев заражения.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2,42 млн случаев заражения коронавирусом. Более 49,7 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает пятое место в мире по количеству случаев COVID-19.
Накануне стало известно, что у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностировали коронавирус. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции.
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