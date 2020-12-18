Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.12.2020 17:37

Франция из-за COVID-19 вряд ли вернется к обычной жизни до осени 2021 года

Жителям Франции, вероятно, не стоит ожидать возвращения к "нормальному" течению жизни - из-за эпидемиологической обстановки - вплоть до осени 2021 года, заявил глава Научного совета Жан-Франсуа Дельфрэсси.

"Перед нами вирус, который продолжает активно циркулировать в то самое время, как мы выходим из второго локдауна", - сказал в интервью телеканалу BFM TV глава совета, консультирующего правительство Франции по коронавирусу COVID-19.

Местные СМИ напоминают, что во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми. Тем не менее, только за среду органы здравоохранения выявили еще примерно 17 тыс. случаев заражения.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2,42 млн случаев заражения коронавирусом. Более 49,7 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает пятое место в мире по количеству случаев COVID-19.

Накануне стало известно, что у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностировали коронавирус. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕОДОЛЕНИЕ, СРОКИ


Похожие новости


Макрон заболел коронавирусом Во Франции вновь установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших Во Франции зарегистрировали на 6 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем накануне, умерли еще 416 человек Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион Во Франции с 17 октября вводят режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]