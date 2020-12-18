ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2020г до 4,6-4,9%, на 2021г сохранил на уровне 3,5-4%

Банк России повысил свой прогноз по инфляции на 2020 год - ожидает ее в интервале 4,6-4,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,9-4,2%. Такая информация содержится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, на котором было принято решение сохранить ее на уровне 4,25% годовых.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля", - говорится в пресс-релизе.

В то же время ЦБ отмечает, что эти факторы могут оказывать более длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Годовая инфляция в ноябре, по данным ЦБ, увеличилась до 4,4% (после 4% в октябре), на 14 декабря составила 4,7%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в ноябре также выросли и находились вблизи 4% в годовом выражении.

ЦБ сохранил свой прогноз по инфляции в 2021 году - 3,5-4%. Хотя сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен сохраняется, на краткосрочном горизонте оно компенсируется проинфляционными факторами (в том числе, факторы со стороны предложения, включая намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм, а также проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий), поясняет ЦБ.

"В этих условиях воздействие разовых проинфляционных факторов на динамику цен может иметь более продолжительный характер. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.