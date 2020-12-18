Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 18.12.2020 19:12

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2020г до 4,6-4,9%, на 2021г сохранил на уровне 3,5-4%

Банк России повысил свой прогноз по инфляции на 2020 год - ожидает ее в интервале 4,6-4,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,9-4,2%. Такая информация содержится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, на котором было принято решение сохранить ее на уровне 4,25% годовых.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля", - говорится в пресс-релизе.

В то же время ЦБ отмечает, что эти факторы могут оказывать более длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Годовая инфляция в ноябре, по данным ЦБ, увеличилась до 4,4% (после 4% в октябре), на 14 декабря составила 4,7%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в ноябре также выросли и находились вблизи 4% в годовом выражении.

ЦБ сохранил свой прогноз по инфляции в 2021 году - 3,5-4%. Хотя сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен сохраняется, на краткосрочном горизонте оно компенсируется проинфляционными факторами (в том числе, факторы со стороны предложения, включая намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм, а также проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий), поясняет ЦБ.

"В этих условиях воздействие разовых проинфляционных факторов на динамику цен может иметь более продолжительный характер. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]