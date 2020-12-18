Меры против коронавируса в Англии неэффективны, их могут ужесточить после Рождества

Введенные в Англии меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 не являются действенными, и их, вероятно, усилят после рождественских праздников, заявил член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Джон Эдмундс.

"В настоящий момент, к сожалению, не кажется, что эта система трех уровней (ограничений - ИФ) сдерживает эпидемическую волну. Поэтому я думаю, что нам придется задуматься над этими мерами и, возможно, ужесточить их... Ужасно говорить такие вещи, но мы находимся в довольно сложной ситуации", - цитирует телеканал Sky News слова Эдмундса.

Он предположил, что хоть ослабление ограничений на период Рождества "вряд ли хорошо для периода эпидемии", но этот шаг, "вероятно, хорош для самочувствия люди в других отношениях".

Эдмунд сообщил, что он сам не будет проводить время в кругу людей старшего возраста на праздниках и подождет того момента, пока они пройдут вакцинацию. При этом он пояснил, что власти оставляют людям право самим принимать решение касательно того, с кем провести праздники.

С конца ноября действует унифицированная по всей Англии трехуровневая система ограничений: степень ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном районе Англии.

Как сообщает телеканал Sky News, в связи объявленными Минздравом в четврг изменениями, более двух третей территории Англии с субботы окажется в зоне третьего уровня, который предполагает закрытие всех заведений общественного питания, хотя из разрешено обслуживать клиентов на вынос, а также прекращение работы развлекательных центров.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается "отменять Рождество", но призвал британцев справлять его скромно.

"Устройте себе маленькое Рождество и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в этой стране пойдут лучше", - сказал Джонсон.

Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента людям можно будет собираться в кругу максимум трех домохозяйств в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами со старшими родственниками, если только те не сделали прививку, избегать толп на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

При этом в четверг в стране зафиксировали максимальный с начала пандемии суточный прирост случаев коронавируса - 35 383, зарегистрировали 532 летальных исхода среди инфицированных.

За первую неделю массовой вакцинации в Британии прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Эффективность препарат по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили свыше чем у 1,9 млн человек, более 66 тыс. инфицированных скончались.