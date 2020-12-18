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СНГ 18.12.2020 20:45

Песков: мне нет смысла вакцинироваться от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ему не нужно прививаться от коронавируса, так как после перенесенного заболевания у него до сих пор высокий уровень антител.

"Мы делали анализ, который показал у нас очень высокий по-прежнему уровень антител", - сказал он в эфире радио "КП".

"Исходя из этого, мы пришли к выводу, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне, соответственно, просто нет смысла вакцинироваться", - добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]