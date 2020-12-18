Песков: мне нет смысла вакцинироваться от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ему не нужно прививаться от коронавируса, так как после перенесенного заболевания у него до сих пор высокий уровень антител.
"Мы делали анализ, который показал у нас очень высокий по-прежнему уровень антител", - сказал он в эфире радио "КП".
"Исходя из этого, мы пришли к выводу, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне, соответственно, просто нет смысла вакцинироваться", - добавил Песков.
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