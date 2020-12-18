Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 195 тыс. человек, суточный прирост снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 962 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 195,422 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 124 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 45 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 133.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 131,252 тыс. человек (+4 188 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 62 тыс. 37 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 305 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 31,308 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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