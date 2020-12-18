Минторг США внес в санкционные списки компанию SMIC - китайского производителя микросхем

Министерство торговли США в пятницу внесло крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в "черный список" компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям.

"Мы не позволим продвинутой сфере технологий США способствовать созданию военной силы крайне агрессивного врага... SMIC прекрасно демонстрирует риск использования Китаем технологий США с целью поддержать свою военную модернизацию", - говорится в заявлении министра торговли США Уильяма Росса.

В пресс-релизе министерства указано, что включение в санкционный список "ограничивает возможности SMIC приобретать определенные технологии США за счет требования к экспортерам США подавать на лицензию, которая бы разрешила продажу (товаров - ИФ) компании" SMIC.

Также под санкции попали еще более 60 других юридических лиц "за действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики" США.

"Среди них - структуры в Китае, которые допускают нарушения прав человека, структуры, которые поддерживают милитаризацию и незаконные морские претензии в Южно-Китайском море, структуры, которые приобретали товары США ради программ Народно-освободительной армии Китая, а также структуры и физические лица, которые вовлечены в кражу коммерческих тайн США", - отмечается в пресс-релизе.

Вашингтон еще в сентябре ввел контроль над экспортом американских технологий SMIC. Тогда, однако, власти США не стали вносить компанию в "черный" список, предусматривающий более жесткие экспортные ограничения.

SMIC, основанная в 2000 году, является крупнейшим в Китае производителем микросхем по контракту. Одно время значительная часть продукции, выпускавшейся SMIC, приходилась на заказы североамериканских компаний, однако развитие полупроводниковой отрасли в КНР благодаря крупным государственным вливаниям привело к увеличению доли китайских компаний среди ее клиентов. На заказы местных компаний пришлось 60% выручки SMIC за прошлый год, составившей в общей сложности $3,1 млрд. Крупными акционерами SMIC являются несколько китайских госкомпаний.