Минторг США внес в санкционные списки компанию SMIC - китайского производителя микросхем

Министерство торговли США в пятницу внесло крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в "черный список" компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям.
"Мы не позволим продвинутой сфере технологий США способствовать созданию военной силы крайне агрессивного врага... SMIC прекрасно демонстрирует риск использования Китаем технологий США с целью поддержать свою военную модернизацию", - говорится в заявлении министра торговли США Уильяма Росса.
В пресс-релизе министерства указано, что включение в санкционный список "ограничивает возможности SMIC приобретать определенные технологии США за счет требования к экспортерам США подавать на лицензию, которая бы разрешила продажу (товаров - ИФ) компании" SMIC.
Также под санкции попали еще более 60 других юридических лиц "за действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики" США.
"Среди них - структуры в Китае, которые допускают нарушения прав человека, структуры, которые поддерживают милитаризацию и незаконные морские претензии в Южно-Китайском море, структуры, которые приобретали товары США ради программ Народно-освободительной армии Китая, а также структуры и физические лица, которые вовлечены в кражу коммерческих тайн США", - отмечается в пресс-релизе.
Вашингтон еще в сентябре ввел контроль над экспортом американских технологий SMIC. Тогда, однако, власти США не стали вносить компанию в "черный" список, предусматривающий более жесткие экспортные ограничения.
SMIC, основанная в 2000 году, является крупнейшим в Китае производителем микросхем по контракту. Одно время значительная часть продукции, выпускавшейся SMIC, приходилась на заказы североамериканских компаний, однако развитие полупроводниковой отрасли в КНР благодаря крупным государственным вливаниям привело к увеличению доли китайских компаний среди ее клиентов. На заказы местных компаний пришлось 60% выручки SMIC за прошлый год, составившей в общей сложности $3,1 млрд. Крупными акционерами SMIC являются несколько китайских госкомпаний.
Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности
Соглашение по Карабаху в целом выполняется - Путин
В войне в Карабахе была разбита армянская армия, созданная Кочаряном и Саргсяном – президент Азербайджана
Саудовская Аравия в октябре увеличила экспорт нефти на 1,5%, добыча незначительно снизилась - JODI
Нефть начала дорожать и завершает ростом 7-ю неделю подряд, Brent - впервые с марта выше $52 за баррель
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2020г до 4,6-4,9%, на 2021г сохранил на уровне 3,5-4%
В Азербайджане первичные компенсации получат свыше 6 тыс. семей, пострадавших от боев в Карабахе
Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 195 тыс. человек, суточный прирост снижается
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности