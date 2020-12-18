Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.12.2020 18:22

Минторг США внес в санкционные списки компанию SMIC - китайского производителя микросхем

Министерство торговли США в пятницу внесло крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в "черный список" компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям.

"Мы не позволим продвинутой сфере технологий США способствовать созданию военной силы крайне агрессивного врага... SMIC прекрасно демонстрирует риск использования Китаем технологий США с целью поддержать свою военную модернизацию", - говорится в заявлении министра торговли США Уильяма Росса.

В пресс-релизе министерства указано, что включение в санкционный список "ограничивает возможности SMIC приобретать определенные технологии США за счет требования к экспортерам США подавать на лицензию, которая бы разрешила продажу (товаров - ИФ) компании" SMIC.

Также под санкции попали еще более 60 других юридических лиц "за действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики" США.

"Среди них - структуры в Китае, которые допускают нарушения прав человека, структуры, которые поддерживают милитаризацию и незаконные морские претензии в Южно-Китайском море, структуры, которые приобретали товары США ради программ Народно-освободительной армии Китая, а также структуры и физические лица, которые вовлечены в кражу коммерческих тайн США", - отмечается в пресс-релизе.

Вашингтон еще в сентябре ввел контроль над экспортом американских технологий SMIC. Тогда, однако, власти США не стали вносить компанию в "черный" список, предусматривающий более жесткие экспортные ограничения.

SMIC, основанная в 2000 году, является крупнейшим в Китае производителем микросхем по контракту. Одно время значительная часть продукции, выпускавшейся SMIC, приходилась на заказы североамериканских компаний, однако развитие полупроводниковой отрасли в КНР благодаря крупным государственным вливаниям привело к увеличению доли китайских компаний среди ее клиентов. На заказы местных компаний пришлось 60% выручки SMIC за прошлый год, составившей в общей сложности $3,1 млрд. Крупными акционерами SMIC являются несколько китайских госкомпаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана - Помпео Введенные в 2018 году США пошлины на китайские товары на сумму в $250 млрд не отвечают нормам международного права - ВТО США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов - госдеп Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира Трамп намерен покончить с зависимостью американской экономики от китайской США намерены помешать торговле вооружениями между Китаем и Ираном - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]