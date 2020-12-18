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Дальнее зарубежье 18.12.2020 17:11

Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за преобладание женщин в руководстве

Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тыс. евро за слишком большое число женщин на руководящих постах, сообщают СМИ.

В 2018 году на руководящие должности в мэрии было назначено 11 женщин и пять мужчин, что нарушает закон 2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60%. В руководстве мэрии Парижа доля женщин в 2018 году составила 69%.

"Этот штраф очевидно абсурден, несправедлив, безответственен и опасен", - заявила мэр города Анна Идальго.

По ее словам, чтобы достичь равенства, "необходимо ускорить темпы и назначать больше женщин, чем мужчин".

Министр государственной службы Амели де Моншален отметила, что "это абсурдное положение" закона было отменено в 2019 году, однако штраф был назначен за 2018 год. Она заявила, что средства, которые выплатит мэрия, будут направлены на инициативы по продвижению женщин на госслужбе.

Франция также давно борется за достижение гендерного равенства в частном секторе. Согласно докладу Spencer Stuart, опубликованному в октябре, Франция имеет наиболее высокую долю женщин в советах директоров компаний в мире - 44,6%. В США этот показатель составляет 28%, в Великобритании - 33,8%, в Японии - 11%. Однако в США доля женщин на должности гендиректора составляет 6% по сравнению с 5% во Франции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]