ЕС следует представить конструктивные предложения для успеха переговоров с Британией - Джонсон

Евросоюзу ради успеха переговоров с Британией о будущих, после Brexit, отношениях сторон нужно выступить с какими-либо полезными предложениями, заявил в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы надеемся, что наши друзья по ЕС поступят разумно и сядут за стол переговоров с чем-либо (существенным - ИФ)", - приводит слова премьера газета The Independent.
Он уточнил, что если подобного не произойдет, то с 1 января 2021 года Великобритании придется торговать с ЕС по правилам ВТО.
"Мы держим дверь (для переговоров - ИФ) открытой, мы продолжаем разговаривать, но я вынужден сказать, что обстановка выглядит сложной, есть расхождения во взглядах, между которыми нужно навести мосты", - отметил премьер.
Ранее в пятницу в преддверии финального раунда переговоров Брюсселя и Лондона главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что шанс заключить соглашение о будущих отношениях Брюсселя и Лондона после Brexit все еще остался.
По его словам, сейчас наступил "момент истины" для обеих сторон в вопросе достижения договоренностей по будущим отношениям. Он пояснил, что главным камнем преткновения по-прежнему остается вопрос рыболовства.
В четверг стало известно, что Европейский парламент готов собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.
Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.
Как отмечают западные СМИ, без сделки торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары.
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