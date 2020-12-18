Mercedes-Benz отзывает в РФ более 7 тыс. машин из-за проблем с ремнем безопасности

Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 7,003 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.
Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz GLE-класс (тип 167), проданные в 2018-2020 гг.
Причина отзыва - двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании.
Подразделение Mercedes-Benz обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр, где будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Для владельцев ремонт будет бесплатным.
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