Mercedes-Benz отзывает в РФ более 7 тыс. машин из-за проблем с ремнем безопасности

Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 7,003 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz GLE-класс (тип 167), проданные в 2018-2020 гг.

Причина отзыва - двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании.

Подразделение Mercedes-Benz обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр, где будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Для владельцев ремонт будет бесплатным.