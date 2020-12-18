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Дальнее зарубежье 18.12.2020 21:08

Премьер Венгрии объявил о старте вакцинации от COVID-19 в конце декабря

Венгрия начнет массовую вакцинацию от коронавируса 27 - 28 декабря, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на слова премьер-министра страны Виктора Орбана.

Премьер добавил, что закупленных доз должно хватить на 35 тыс. человек.

С начала пандемии в Венгрии коронавирусом заразились свыше 295 тыс. человек, более 7,7 тыс. скончались.

В ноябре глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их. Также в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Орбан в свою очередь заявлял, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против коронавируса COVID-19 использовать - российскую, китайскую или израильскую.

В начале декабря венгерский министр по людским ресурсам Миклош Каслер заявил, что примерно 3-5 тыс. венгров могут принять участие в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса "Спутник-V".

Накануне было распространено заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech-Pfizer, находящуюся в процессе научного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, НАЧАЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]