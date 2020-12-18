В Азербайджане первичные компенсации получат свыше 6 тыс. семей, пострадавших от боев в Карабахе

Власти Азербайджана выплатят первичную материальную компенсацию 6,143 тыс. семьям, пострадавшим от ракетно-артиллерийских обстрелов ВС Армении в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Согласно первичным оценкам, всего от армянской агрессии пострадали 8 221 единица имущества граждан. Из них 300 индивидуальных жилых домов, 75 вспомогательных строений и 10 многоквартирных жилых домов полностью разрушены», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Кроме этого, пострадали 222 транспортных средства, еще 21 транспортное средство полностью уничтожено. Также погибли 989 голов скота.

При этом на начальном этапе не планируется выплата гражданам компенсаций за ущерб, нанесенный транспортным средствам.

В целом, компенсацию получат 6,143 тыс. семей.

Согласно решению, на первичном этапе компенсации будут предоставлены 258 семьям, чьи дома были разрушены и оказались в аварийной ситуации (они суммарно получат 3 млн 151,5 тыс. манатов). При этом каждой семье будет выплачено 6 тыс. манатов, а каждому члену семьи - 1,5 тыс. манатов.

Помимо этого, 5,885 тыс. семей получат компенсации на общую сумму 5,885 млн манатов (каждой семье выделят по 1 тыс. манатов).

«Владельцы недвижимости, которая не подлежит восстановлению или ремонту, будут обеспечены жильем в новостройках, построенных по современным проектам. Имущество, которое можно восстановить и отремонтировать, будет отремонтировано и восстановлено за счет государства», - подчеркнули в правительстве.

Как сообщалось ранее, Кабмин Азербайджана принял решение выделить 9 млн 68,128 тыс. манатов ($5,33 млн) на выплату компенсаций мирному населению, пострадавшего от армянской агрессии.

Данные средства будут распределены между исполнительными властями городов и районных центров, подвергшихся обстрелам. В том числе 2 млн 920,5 тыс. манатов (более $1,7 млн) получат власти города Гянджа, 2 млн 296,5 тыс. манатов ($1,35 млн) - Тертерского, 1 млн 848,5 тыс. манатов ($1,09 млн) - власти города Мингячевир. Остальные средства будут распределены между администрациям Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Бейлаганского, Джабраильского, Нафталанского, Физулинского и Геранбойского районов республики, где мирному населению также был причинен различный ущерб. Компенсации за повреждение и утерю имущества будут выплачены в течение 10 дней на основании списков, подготовленных рабочими группами в каждом из районов.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда кабинета министров, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря подписал распоряжение о начале выплат компенсаций населению, пострадавшему от боевых действий. Согласно распоряжению, потерявшим имущество в результате разрушения или серьезного повреждения жилых домов семьям будет выплачено по 6 тыс. манатов (более $3,5 тыс.). На устранение ущерба нанесенного личному имуществу каждому члену семьи выделяется 1,5 тыс. манатов ($882,3). На устранение ущерба в других (не очень серьезно пострадавших) жилых домах каждой семье выделяется по 1 тыс. манатов ($588,2).

Х.Насирзаде