МИД Белоруссии пообещал Евросоюзу чувствительные ответные санкции

Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - говорится в заявлении пресс-секретаря в пятницу на сайте МИД.
"Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие", - добавил Глаз.
Решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета санкций против Беларуси пресс-секретарь МИД назвал "совершенно глупым, недальновидным и во всех отношениях ущербным", спрогнозировал, что оно "приведет лишь к негативным последствиям".
"Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас. Также нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну", - считает Глаз. Он также назвал решение ЕС "обычной попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства" выразил уверенность, что "на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов".
Глаз заявил, что "инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический". "Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз - решения признали незаконными, но ответственных не нашли", - пообещал он.
"Убеждены, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми", - заверил пресс-секретарь МИД.
Как сообщалось, постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включает 29 физических и семь юридических лиц.
В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". В прилагаемом к постановлению списке также числятся Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Республики Беларусь, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".
В санкционный список попали глава государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Среди прочих должностных лиц Беларуси в перечне также числятся генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и другие.
Индивидуальные санкции ЕС предусматривают запреты на поездки в Евросоюз физическим лицам и замораживание финансовых активов физических и юридических лиц.
В качестве мотивации применения санкций в постановлении отмечается, что они вводятся против ответственных "за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию выборов".
В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время оппозиционные акции стали менее многочисленными и переместились с центральных улиц во дворы из-за активного подавления протестов белорусскими силовиками и массовых арестов.
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