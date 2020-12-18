ЦБ Азербайджана планирует 21 декабря на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 15 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 декабря 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 21 декабря проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 15 дней. Привлекаемая сумма может быть увеличена максимум на 20%", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 21 декабря установлен 5,76%-6,24%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А. Мамедов
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