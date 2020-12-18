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Финансы 18.12.2020 18:09

ЦБ Азербайджана планирует 21 декабря на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 15 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 декабря 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 21 декабря проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 15 дней. Привлекаемая сумма может быть увеличена максимум на 20%", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 21 декабря установлен 5,76%-6,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]