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Дальнее зарубежье 18.12.2020 20:25

Пенс вместе с супругой сделали прививку от COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу привился от коронавируса COVID-19.

"Я не почувствовал боли. Отлично", - сказал Пенс после вакцинации.

Трансляцию вело американское телевидение. Вместе с ним, вакцинировалась его супруга Карен и главный хирург США Джером Адамс. Ожидается, что через 21 день все трое получат вторую дозу вакцины.

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ИФ), лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации - ИФ), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. На этой неделе в США стартовала массовая вакцинация.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]