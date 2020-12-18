Трамп призывает республиканцев быть жестче и помогать оспорить результаты выборов

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Республиканскую партию США и сенаторов, представляющих ее, проявлять больше жесткости.
"Сенатор Митч Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, или у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!" - написал он в Твиттере.
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл во вторник поздравил демократа Джо Байдена и признал его победу на выборах главы государства.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.
Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.
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