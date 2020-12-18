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Дальнее зарубежье 18.12.2020 22:46

Трамп призывает республиканцев быть жестче и помогать оспорить результаты выборов

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Республиканскую партию США и сенаторов, представляющих ее, проявлять больше жесткости.

"Сенатор Митч Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, или у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!" - написал он в Твиттере.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл во вторник поздравил демократа Джо Байдена и признал его победу на выборах главы государства.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.

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Тэги: США, ТРАМП, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]