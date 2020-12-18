Нефть начала дорожать и завершает ростом 7-ю неделю подряд, Brent - впервые с марта выше $52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" седьмую неделю подряд.

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу вакцинации от коронавируса COVID-19 и перспектив принятия новых мер стимулирования американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 в пятницу составляет $52,05 за баррель, что на $0,55 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на нефть Brent превысила отметку $52 впервые c начала марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,94 за баррель, что на $0,58 (1,2%) выше уровня предыдущих торгов.

Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna. Это решение теперь дает FDA возможность в скором времени выдать разрешение на использование этого препарата в США. Предполагается, что это решение FDA может принять уже в пятницу.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил в четверг, что "двухпартийное и двухпалатное соглашение совсем близко", сообщает CNBC. Законодателям в пятницу необходимо принять закон о финансирования правительства, чтобы избежать "шатдауна".

По мнению эксперта ThinkMarkets Фавада Разакзады, "существует надежда, что мировая экономика вдруг получит импульс". "Поэтому недооцененные акции, нефть и промышленные металлы в последние недели дорожали, и я ожидаю, что эта тенденция сохранится, если только что-то кардинально не изменится или не произойдет событие, которое вызовет неприятие риска", - сказал аналитик.