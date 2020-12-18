Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.12.2020 19:37

Нефть начала дорожать и завершает ростом 7-ю неделю подряд, Brent - впервые с марта выше $52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" седьмую неделю подряд.

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу вакцинации от коронавируса COVID-19 и перспектив принятия новых мер стимулирования американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 в пятницу составляет $52,05 за баррель, что на $0,55 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на нефть Brent превысила отметку $52 впервые c начала марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,94 за баррель, что на $0,58 (1,2%) выше уровня предыдущих торгов.

Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna. Это решение теперь дает FDA возможность в скором времени выдать разрешение на использование этого препарата в США. Предполагается, что это решение FDA может принять уже в пятницу.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил в четверг, что "двухпартийное и двухпалатное соглашение совсем близко", сообщает CNBC. Законодателям в пятницу необходимо принять закон о финансирования правительства, чтобы избежать "шатдауна".

По мнению эксперта ThinkMarkets Фавада Разакзады, "существует надежда, что мировая экономика вдруг получит импульс". "Поэтому недооцененные акции, нефть и промышленные металлы в последние недели дорожали, и я ожидаю, что эта тенденция сохранится, если только что-то кардинально не изменится или не произойдет событие, которое вызовет неприятие риска", - сказал аналитик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет, но завершает ростом 7-ю неделю подряд, Brent - $51,33 за баррель Цены на нефть снижаются, но завершают неделю ростом, Brent на уровне $51,27 за баррель Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель Нефть торгуется вблизи 9-месячного максимума, Brent - $51,25 за баррель Нефть дорожает на данных о запасах в США и надеждах на стимулы, Brent - $51,54 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $50,88 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]