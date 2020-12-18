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Дальнее зарубежье 18.12.2020 23:10

Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса.

"Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин", - говорится в сообщении Минздрава в пятницу.

Согласно достигнутой в телефонном разговоре договоренности, "в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин".

Разговор касался вопроса организации совместного производства вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Мурашко "подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах", отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]