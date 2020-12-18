Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.12.2020 22:20

Трамп собирается помиловать несколько человек - СМИ

Президент США Дональд Трамп в пятницу собирается помиловать нескольких осужденных человек, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Распоряжение о помилованиях планируют выпустить в пятницу, чтобы успеть завершить все формальности, связанные с этим процессом, к католическому Рождеству, отмечает издание.

Среди тех, кто может попасть в список помилованных, перечисляют Эдварда Снуодена, Джулиана Ассанжа и Пола Манафорта, отмечают некоторые американские СМИ.

Однако газета New York Times написала, что президент Трамп также обдумывал вопрос о "превентивном" помиловании членов собственной семьи: считается, что при следующей администрации США их могут попытаться отдать под суд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПОМИЛОВАНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок Байден считает, что Трамп должен присутствовать на его инаугурации Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных Байден заявил о своей готовности встретиться с Трампом Более 50% республиканцев проголосует за Трампа, если он баллотируется на выборах 2024 года - опрос Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]