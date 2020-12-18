Трамп собирается помиловать несколько человек - СМИ

Президент США Дональд Трамп в пятницу собирается помиловать нескольких осужденных человек, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Распоряжение о помилованиях планируют выпустить в пятницу, чтобы успеть завершить все формальности, связанные с этим процессом, к католическому Рождеству, отмечает издание.

Среди тех, кто может попасть в список помилованных, перечисляют Эдварда Снуодена, Джулиана Ассанжа и Пола Манафорта, отмечают некоторые американские СМИ.

Однако газета New York Times написала, что президент Трамп также обдумывал вопрос о "превентивном" помиловании членов собственной семьи: считается, что при следующей администрации США их могут попытаться отдать под суд.