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Регион 18.12.2020 21:31

Украина и Турция собираются создать механизм консультаций по обороне Черноморья

Министерство обороны Украины стремится максимально интенсифицировать сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Турции, реализуя положения рамочного соглашения, которое было подписано между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы изучаем возможность создания механизма целевых консультаций в области безопасности и обороны Черноморского региона между нашими двумя странами", - сказал Таран в заявлении по итогам первых переговоров в формате "квадриги" в Киеве в пятницу.

Министр отметил, что неслучайно основной темой встречи было обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, в первую очередь это касается черноморско-азовского региона, который поддается серьезному давлению из-за агрессивной политики России.

"В этих условиях установление крепких партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеют очень важное значение. Это касается наших двух стран", - пояснил он.

Таран напомнил, что Украина активно развивает военно-техническое сотрудничество с Турцией, между странами подписаны контракты о производстве и поставке корветов и беспилотных авиационных комплексов.

"Мы рассматриваем стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Мы считаем, что практическая реализация инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать достижению стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности", - подчеркну глава Минобороны Украины.

Формат "Квадрига", основанный Украиной и Турцией, предусматривает двусторонние политико-оборонные консультации между министрами иностранных дел и министрами обороны Украины и Турции.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]