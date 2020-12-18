Украина и Турция собираются создать механизм консультаций по обороне Черноморья

Министерство обороны Украины стремится максимально интенсифицировать сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Турции, реализуя положения рамочного соглашения, которое было подписано между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
"Мы изучаем возможность создания механизма целевых консультаций в области безопасности и обороны Черноморского региона между нашими двумя странами", - сказал Таран в заявлении по итогам первых переговоров в формате "квадриги" в Киеве в пятницу.
Министр отметил, что неслучайно основной темой встречи было обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, в первую очередь это касается черноморско-азовского региона, который поддается серьезному давлению из-за агрессивной политики России.
"В этих условиях установление крепких партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеют очень важное значение. Это касается наших двух стран", - пояснил он.
Таран напомнил, что Украина активно развивает военно-техническое сотрудничество с Турцией, между странами подписаны контракты о производстве и поставке корветов и беспилотных авиационных комплексов.
"Мы рассматриваем стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Мы считаем, что практическая реализация инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать достижению стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности", - подчеркну глава Минобороны Украины.
Формат "Квадрига", основанный Украиной и Турцией, предусматривает двусторонние политико-оборонные консультации между министрами иностранных дел и министрами обороны Украины и Турции.
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