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Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

У пяти вакцинированных разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакциной выявлена аллергическая реакция, сообщил журналистам представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

По его словам, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и одобренной накануне вакцины американской компании Moderna.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил он.

СМИ обратили внимание, что случаи аллергической реакции схожи с двумя случаями, о которых сообщалось на прошлой неделе в Великобритании, которая также приступила к вакцинированию населения с применением вакцины Pfizer Inc и BioNTech SE.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВАКЦИНА, АЛЛЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]