Число заражений COVID-19 в мире превысило 75,6 млн, жертв вируса - 1,67 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 75 млн 672 тыс. 759 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 674 тыс. 838, выздоровели более 51 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 459 тыс. 296 инфицированных COVID-19, зафиксировано 313 тыс. 588 летальных исходов, излечились более 10 млн.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 4 тыс. 599, число скончавшихся - до 145 тыс. 136, поправились более 9,5 млн.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 162 тыс. 978 заболевших, из них умерли 185 тыс. 650, вылечились более 6,3 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 215,7. В США на 1 млн жителей скончались 967 человек, Индии - 105, Бразилии - 871.
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