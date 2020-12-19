Администрация Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства США в России

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральный консульства США в России, сообщают американские СМИ .
На прошлой неделе госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульства во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.
Уведомление, как отмечается в сообщениях, было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США"
После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве. Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей" - бывшего сотрудника ГРУ и его дочери - которые якобы были отравлены российскими спецслужбами в Англии.
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