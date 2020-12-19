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Дальнее зарубежье 19.12.2020 09:45

Администрация Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства США в России

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральный консульства США в России, сообщают американские СМИ .

На прошлой неделе госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульства во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Уведомление, как отмечается в сообщениях, было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США"

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве. Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей" - бывшего сотрудника ГРУ и его дочери - которые якобы были отравлены российскими спецслужбами в Англии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]