В Украине за сутки зафиксировали более 11 700 случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, умерли 213 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело - 13 314 человек", - написал Степанов в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 18 декабря, сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря на Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.