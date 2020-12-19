Более 50 человек скончались в Грузии от COVID-19 за сутки; выявлено свыше 2 900 новых случаев заражения

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 904 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 206 тыс. 907, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 635 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 55 человек, за минувшие сутки скончались еще 53 человека.

Число выздоровевших составляет 175 тыс. 842 человека.