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Дальнее зарубежье 19.12.2020 12:29

Обострение китайско-американских отношений объясняется стратегическими просчетами американских политиков - глава МИД КНР

Проблемы, возникшие в последние годы в отношениях между Китаем и США, вызваны тем, что некоторые американские политики неверно оценивали важность этих отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"К сожалению, почти каждый день мы видим и слышим, как высокопоставленные правительственные чиновники США нападают и обвиняют Китай, не имея никаких реальных доказательств (...) Причина, по которой это происходит, коренится в ряде стратегических просчетов некоторых американских политиков по вопросам, связанным с Китаем", - сказал дипломат на встрече с делегацией Азиатской ассоциации Америки. Сообщение о встрече размещено на сайте МИД КНР.

К ним Ван И отнес "игнорирование широких общих интересов и огромного пространства для сотрудничества между Китаем и США".

Он отметил, что в США ряд политиков рассматривает Китай в качестве "главного конкурента" или же страны, "представляющей угрозу". Это побуждает их "задействовать практически все ресурсы на подавлении Китая".

"Это - ошибочное заблуждение. Китай не представлял, и не будет представлять угрозы для Соединенных Штатов ни в прошлом, ни в будущем", - подчеркнул министр.

Он сказал, что в США "стремятся дискредитировать Коммунистическую партию Китая из-за идеологических предрассудков". КПК - "руководящая сила Китая, определенная китайской конституцией, она связана с плотью и кровью китайского народа". Нападки на КПК "равносильны нападкам на 1,4 миллиарда китайцев, оно обречено на провал".

По словам Ван И, не следует ожидать, что Китай под давлением пойдет на уступки. Действия американских властей "только спровоцирует более решительный ответ со стороны китайского народа".

Он сказал, что здоровое развитие китайско-американских отношений отвечает интересам как народов двух стран, так и мирового сообщества.

"Сейчас самое время определиться" с отношениями Китая и США в дальнейшем. "Есть надежда, что Соединенные Штаты будут работать с Китаем, исходя из принципа взаимного уважения, укрепления диалога и консультаций", - отметил дипломат.

В то же время, как заявил он, следует добиваться, чтобы законные интересы всех сторон были должным образом учтены. "Это прежде всего относится к собственным потребностям Китая и необходимости построения в стране современной экономической системы".

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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