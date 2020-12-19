В РФ более 28,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 585 пациентов скончались

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28,2 тыс. случаев, умерли за сутки 585 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 310 (18,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Наибольший прирост по-прежнему фиксируется в Москве. За сутки в российской столице выявлено 6 тыс. 459 новых случаев COVID-19, 74 подтвержденных летальных исхода, 5 тыс. 925 выписанных по выздоровлению.
По данным оперштаба, наименьший прирост за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Ханты-Мансийском АО, в Марий Эл, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Оренбургской областях, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Алтайском и Краснодарском краях. Темпы прироста в данных регионах составили от 0,3% до 0,7%.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 819 тыс. 429 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 50 тыс. 347 умерших и 2 млн 254 тыс. 742 выписанных, в том числе 26 тыс. 109 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 514 тыс. 340.
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