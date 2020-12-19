Азербайджан и Италия обсудили участие итальянских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях

Азербайджан и Италия обсудили возможность участия итальянских компаний в инфраструктурных проектах на освобожденных от оккупации территориях, сообщает министерство энергетики Азербайджана, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

«Сопредседатели азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и госсекретарь министерства иностранных дел и экономического сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано провели встречу в формате видеоконференции», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества и участие итальянских компаний в восстановительных проектах, на территориях Азербайджана освобожденных от оккупации.

Было отмечено, что итальянские компании могут принять участие в проектах по восстановлению энергетической инфраструктуре, градостроению, разминированию территорий, восстановлению исторических памятников, туризму, сельскому хозяйству.

Б.Рустамбеков