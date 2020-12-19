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Бизнес и законодательство 19.12.2020 12:25

Азербайджан и Италия обсудили участие итальянских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях

Азербайджан и Италия обсудили возможность участия итальянских компаний в инфраструктурных проектах на освобожденных от оккупации территориях, сообщает министерство энергетики Азербайджана, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

«Сопредседатели азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и госсекретарь министерства иностранных дел и экономического сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано провели встречу в формате видеоконференции», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества и участие итальянских компаний в восстановительных проектах, на территориях Азербайджана освобожденных от оккупации.

Было отмечено, что итальянские компании могут принять участие в проектах по восстановлению энергетической инфраструктуре, градостроению, разминированию территорий, восстановлению исторических памятников, туризму, сельскому хозяйству.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]