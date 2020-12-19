Глава Роспотребнадзора прогнозирует к весне окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится к весне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

"Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии). Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени", - сказал он.