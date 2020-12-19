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Здравоохранение 19.12.2020 14:31

Глава Роспотребнадзора прогнозирует к весне окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится к весне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

"Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии). Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПАНДЕМИЯ, ПРОГНОЗ, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]