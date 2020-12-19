Макфол считает, что при Байдене США возобновят свое присутствие на постсоветском пространстве

Из-за невнимания администрации американского президента Дональда Трампа к ситуации на постсоветском пространстве России удалось укрепить свою роль в этом регионе, считает бывший посол США в РФ, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол.
"Так как США оказались не вовлечены в процесс на постсоветском пространстве, (президент России) Владимир Путин стал играть там большую роль, чем раньше. Хорошо ли это или плохо, но, как вы знаете, он способствовал прекращению войны между Арменией и Азербайджаном. Нас же там не было, несмотря на то, что Минская группа должна была быть вовлечена", - сказал он в интервью "Интерфаксу".
По словам эксперта, "мы также отсутствовали, когда происходили события в Белоруссии, в то время как Владимир Путин был прямо вовлечен в оба эти процесса". "В замороженные конфликты в Грузии и Молдавии мы также не вовлечены. А Путин вовлечен. Что же касается Центральной Азии, - а я работал в Белом доме по этому направлению, - и я могу сказать, основываясь на моих разговорах с лидерами этих стран, что им тоже не хватает американского присутствия", - считает Макфол. Однако, подчеркнул он, "и из Центральной Азии Америка (при Трампе - ИФ) ушла".
Ученый убежден, что при новом президента США Джо Байдене все будет по-другому. Он считает, что возобновление американского присутствия было бы "хорошо для самих этих стран, чтобы они чувствовали меньшую зависимость от России". "И это не про цветные революции, это про баланс отношений этих стран", - сказал Макфол.
Отвечая на вопрос о том, что будет для новой администрации США важнее: усилить свое влияние на постсоветском пространстве или же стабилизировать отношения с Россией, - бывший посол отметил, что в таких категориях мыслить нельзя, в этой ситуации не может быть выигравших или проигравших. "В этом плане не существует игры с нулевым результатом", - сказал он.
"В 21 веке мы можем взаимодействовать с регионами и на благо России, и на благо США, и не думать о том, что то, что хорошо для Америки, плохо для России, и наоборот, - подчеркнул Макфол.
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