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Здравоохранение 19.12.2020 15:39

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 199 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 705 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 199,127 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 962 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 42 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 175.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 135,462 тыс. человек (+4 210 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс.490 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17931 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 49,239 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]