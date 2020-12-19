Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 199 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 705 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 199,127 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 962 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 42 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 175.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 135,462 тыс. человек (+4 210 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 61 тыс.490 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17931 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 49,239 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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